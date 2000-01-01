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Медики предупредили о жутких последствиях нехватки сна | Фото:26.11 00:24   MIGnews.com

Медики предупредили о жутких последствиях нехватки сна

Хороший ночной сон – ключ к поддержанию физического и когнитивного здоровья: тело человека инстинктивно знает это.

Соответствующее исследование опубликовано в авторитетном журнале Medical News Today.

Согласно обнародованным данным, недостаток сна оказывает существенное влияние на повседневную деятельность человека и его когнитивные способности. Даже единичный недосып грозит утроением провалов в памяти и ошибки при какой-либо активности.

Так, плохой сон может также привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, способствовать депрессии и повысить риск развития диабета у человека.

Потеря сна может настолько серьезно повлиять на нашу память и зрительное восприятие, что вождение после бессонной ночи может быть таким же опасным, как и вождение в нетрезвом виде. А число ошибок из-за невнимательности и провалов в памяти вырастает в 3 раза.


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