Гепатит С - бомба замедленного действия

28 октября 2019 года депутат Кнессета Евгений Сова обратился к заместителю генерального директора Министерства здравоохранения профессору Итамару Грото по поводу отношения больничных касс к русскоязычным носителям вируса гепатита С.
Напомним, что в июле этого года Центр заболеваний печени во главе с профессором Зив Бен-Ари в Медицинском центре имени Х. Шиба в Тель а-Шомере организовал бесплатные проверки для всех желающих на выявление болезни гепатит С. Цель мероприятия была привлечь внимание к этому опасному заболеванию и выявить носителей вируса. Кстати, депутат Кнессета Евгений Сова тоже сдал анализ для проверки на наличие вируса.
Как известно, сегодня в Израиле проживают около 140 000 носителей вируса и больных гепатитом. По оценкам, заболеваемость среди репатриантов из стран бывшего Советского Союза - в 3 раза выше среднестатистической. Причиной тому стали плохие санитарные условия медицинских заведений бывшего СССР: использование многоразовых шприцов и недостаточная дезинфекция. Однако, несмотря на то, что прошло более 20 лет после Большой алии, большинство репатриантов не прошли диагностику и не принимают лекарства, которые могут спасти их печень и, в конечном счете, их жизнь.
В своем письме генеральному директору Министерства здравоохранения профессору Итамару Грото депутат Кнессета Сова отметил: «В 2014 году лечение гепатита С было включено в корзину здравоохранения, а в 2018 году полная доступность этого лечения была одобрена для всех носителей этого вируса. Однако, согласно данным, которыми я располагаю, менее 20% больных гепатитом С получают лечение. Есть большое расхождение между бюджетами, выделяемыми больничным кассам для лечения заболевания, и количеством больных на самом деле. Известно, что выходцы из Бывшего СССР находятся в группе риска, однако к ним недостаточно обращаются и не призывают сдать простой анализ».
Сова подчеркнул в письме: «Я обращаюсь к Вам с просьбой проверить деятельность больничных касс по вопросу о выявлении и лечении гепатита С среди израильтян-выходцев из бывшего Советского Союза. Я настоятельно прошу Вас воспользоваться Вашими полномочиями и направить деятельность больничных касс так, чтобы изменить существующую ситуацию».
На днях генеральный директор Министерства здравоохранения профессор Итамар Грото прислал подробный ответ депутату Евгению Сове. В нем подчеркнуто, что министерство здравоохранения придает большое значение борьбе с заболеванием гепатит С. «В последние месяцы мы предпринимаем ряд шагов по этому вопросу, - отметил профессор Итамар Грото. - Я лично собираюсь поручить больничным кассам выявить всех носителей вируса, в том числе, среди выходцев из бывшего СССР. Министерство уже поручило каждой кассе учредить должность человека, который будет отвечать за борьбу с гепатитом С по всей стране и отчитываться перед канцелярией гендиректора министерства. Мы будем проводить постоянный мониторинг заболевания, инициировать активную информационную работу среди выходцев из бывшего СССР и призывать их проходить специальные анализы. Кроме того, я поручил моему ассистенту встретиться с главой Организации по борьбе с гепатитом «Хец», господином Хулио Бурманом, и обсудить с ним дальнейшие меры по искоренению этого опасного заболевания», - отметил профессор Грото в ответном письме депутату Кнессета Евгению Сове.
По мнению врачей-специалистов, гепатит С - это бомба замедленного действия. Поскольку существует очень большое количество носителей, которые не знают о своей болезни и, соответственно, не проходят лечение, в будущем мы столкнемся с терапевтической и экономической проблемой системы здравоохранения и последствия могут быть очень серьезными. По данным Израильской организации «Хец» по борьбе с гепатитом, 20%-30% носителей вируса в более старшем возрасте будут страдать от цирроза, дисфункции и рака печени. Согласно существующим данным, 85% людей, подвергшихся воздействию вируса, неизбежно станут хроническими больными, а 60% больных гепатитом С, попадают в список кандидатов на пересадку печени. Кроме того, случаи особого пренебрежения и отсутствия лечения приводят к летальному исходу.