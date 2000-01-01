Ученые: эпидемия может уничтожить миллионы людей на планете
Ни одна страна в мире полноценно не подготовлена к тому, чтобы противостоять глобальной пандемии.
К такому выводу пришли американские ученые после проведения исследований систем здравоохранения по всей планете, передает Медикфорум.
Специалисты утверждают, что похожая на грипп болезнь может охватить всю планету за 36 часов и убить десятки миллионов людей. Проблема в том, что из-за огромного количества путешественников по всему миру остановить пандемию будет просто невозможно.
К числу наиболее подготовленных стран ученые отнесли Америку, Канаду, Великобританию, страны Скандинавии и Австралию. Менее подготовленными оказались африканские государства и Россия.
Авторы отчета рекомендуют властям по всему миру, чтобы избежать глобального вымирания, направить дополнительные средства на организацию профилактических мероприятий. Так как во многих странах из-за бедности денег нет просто по определению, американские ученые настаивают на необходимости частных инвестиций.