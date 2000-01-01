26.10 07:10 MIGnews.com

Ученые: эпидемия может уничтожить миллионы людей на планете

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Ни одна страна в мире полноценно не подготовлена к тому, чтобы противостоять глобальной пандемии.К такому выводу пришли американские ученые после проведения исследований систем здравоохранения по всей планете, передает Медикфорум.Специалисты утверждают, что похожая на грипп болезнь может охватить всю планету за 36 часов и убить десятки миллионов людей. Проблема в том, что из-за огромного количества путешественников по всему миру остановить пандемию будет просто невозможно.К числу наиболее подготовленных стран ученые отнесли Америку, Канаду, Великобританию, страны Скандинавии и Австралию. Менее подготовленными оказались африканские государства и Россия.Авторы отчета рекомендуют властям по всему миру, чтобы избежать глобального вымирания, направить дополнительные средства на организацию профилактических мероприятий. Так как во многих странах из-за бедности денег нет просто по определению, американские ученые настаивают на необходимости частных инвестиций.