Названа причина облысения у мужчин

Ненормированный рабочий день является одной из причин облысения у мужчин.
К такому выводу пришли южнокорейские ученые, передает Ladbible.
Они провели исследование, во время которого проанализировали состояние здоровья 13 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 59 лет. Результаты показали, что стресс из-за ненормированного рабочего графика вызывает гормональные изменения.
По словам ученых, иммунная система атакует волосяной покровом головы. Также на облысение влияют вредные привычки, неправильное питание и недостаток сна.