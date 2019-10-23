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Названа причина облысения у мужчин | Фото:26.10 03:39   MIGnews.com

Названа причина облысения у мужчин

Ненормированный рабочий день является одной из причин облысения у мужчин.

К такому выводу пришли южнокорейские ученые, передает Ladbible.

Они провели исследование, во время которого проанализировали состояние здоровья 13 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 59 лет. Результаты показали, что стресс из-за ненормированного рабочего графика вызывает гормональные изменения.

По словам ученых, иммунная система атакует волосяной покровом головы. Также на облысение влияют вредные привычки, неправильное питание и недостаток сна.


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