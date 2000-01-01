26.10 02:30 MIGnews.com

Медики увязали погоду с обострением хронической боли

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В дни с повышенной влажностью, сильным ветром и низким уровнем атмосферного давления обостряются приступы хронической боли.Соответствующее исследование провели ученые из Манчестерского Университета при помощи приложения для смартфонов, сообщает медицинский журнал NPJ Digital Medicine.Исследование фокусировалось на людях с хроническими заболеваниями, которые сопровождаются мучительной болью: фибрормиалгия, артрит, мигрень, нейропатии. В ненастную погоду они испытывают мучительные боли на 20% чаще.Мобильное приложение для сбора информации об интенсивности хронической боли в 2016 году скачали более 13000 человек, проживающих в разных частях Великобритании. При обработке данных исследователи учитывали информацию о 2658 участниках, которые представили данные за достаточный период времени.Участники записывали свои симптомы при помощи приложения, указывая время их возникновения. Приложение также фиксировало данные GPS (местоположения человека), чтобы ученые могли точно оценивать погоду, сопровождающую симптомы.Наиболее важным фактором, связанным с выразительностью боли, оказалась относительная влажность. Скорость ветра и дождь также оказывали влияние, но в меньшей мере. В то же время, количество осадков и температура не влияли боль.Также ученые учитывали, что погода может влиять на настроение, а настроение – на выраженность боли. Но даже когда они делали поправку на это обстоятельство, влияние погоды оставалось выраженным."Знание о том, что погода может влиять на нашу боль, помогает нам принимать то, что боль не полностью в нашей власти, что это не наша вина и не наш промах в лечении", - заявила участница исследования, страдающая анкилозирующим спондилитом.Автор исследования, профессор цифровой эпидемиологии Уилл Диксон, считает, что на основе подобной информации можно прогнозировать боль."Это могло бы позволить людям с хронической болью планировать свою активность, завершать важные дела в дни с вероятно более низким уровнем боли", - сказал он.Также эти данные дают ученым новую информацию для понимания механизмов боли, что со временем обязательно поможет бороться с ней.