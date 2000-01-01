25.10 17:13 MIGnews.com

Ожирение не вредит здоровью примерно трети человечества

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Жировая ткань может вырабатывать профилактические молекулы, стабилизирующие работу различных внутренних органов.К такому выводу пришла профессор американского Университета Джорджа Мейсона Анна Баранова на форуме OpenBio-2019, который проходит в Новосибирске."Жировая ткань, даже избыточная, не каждому человеку приносит вред. У кого-то фенотип жировой ткани "получше", у кого-то - "похуже", все зависит от генетики", - заявила она.По ее словам, в 2017-2018 годах появилась гипотеза, что жировая ткань может вырабатывать микрорибонуклеиновые кислоты (микроРНК), и с помощью крови и лимфы отправлять их во внутренние органы, способствуя их правильному функционированию.Эту гипотезу подтверждает системно-биологическая модель, созданная в лаборатории Барановой. Есть надежда, что уже скоро будет создан новый биотехнологический препарат, предупреждающий стеатогепатит (воспаление печени на фоне жирового перерождения) и рак печени.Исследования показали, что от 20 до 30% людей, страдающих ожирением, имеют здоровую печень, а жировая ткань остальных способствует системному воспалению, в том числе печени, а также развитию стеатоза (неалкогольной жировой болезни печени) и стеатогепатиту.У "счастливчиков" с малоактивной жировой тканью в ней вырабатывается меланин, способный подавлять воспаление."Стеатоз – прямой путь к диабету второго типа и проблемам с сердцем. А стеатогепатит развивается на фоне устойчивости к действию инсулина и постоянных ударов окислительного стресса", - отметила Баранова.При этом, по ее словам, стеатоз и стеагепатоз в США приобрели масштабы "национальной катастрофы": ими болеют, соответственно, 80 и 16 млн человек.