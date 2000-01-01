Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ожирение не вредит здоровью примерно трети человечества | Фото:25.10 17:13   MIGnews.com

Ожирение не вредит здоровью примерно трети человечества

Жировая ткань может вырабатывать профилактические молекулы, стабилизирующие работу различных внутренних органов.

К такому выводу пришла профессор американского Университета Джорджа Мейсона Анна Баранова на форуме OpenBio-2019, который проходит в Новосибирске.

"Жировая ткань, даже избыточная, не каждому человеку приносит вред. У кого-то фенотип жировой ткани "получше", у кого-то - "похуже", все зависит от генетики", - заявила она.

По ее словам, в 2017-2018 годах появилась гипотеза, что жировая ткань может вырабатывать микрорибонуклеиновые кислоты (микроРНК), и с помощью крови и лимфы отправлять их во внутренние органы, способствуя их правильному функционированию.

Эту гипотезу подтверждает системно-биологическая модель, созданная в лаборатории Барановой. Есть надежда, что уже скоро будет создан новый биотехнологический препарат, предупреждающий стеатогепатит (воспаление печени на фоне жирового перерождения) и рак печени.

Исследования показали, что от 20 до 30% людей, страдающих ожирением, имеют здоровую печень, а жировая ткань остальных способствует системному воспалению, в том числе печени, а также развитию стеатоза (неалкогольной жировой болезни печени) и стеатогепатиту.

У "счастливчиков" с малоактивной жировой тканью в ней вырабатывается меланин, способный подавлять воспаление.

"Стеатоз – прямой путь к диабету второго типа и проблемам с сердцем. А стеатогепатит развивается на фоне устойчивости к действию инсулина и постоянных ударов окислительного стресса", - отметила Баранова.

При этом, по ее словам, стеатоз и стеагепатоз в США приобрели масштабы "национальной катастрофы": ими болеют, соответственно, 80 и 16 млн человек.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:19
Появились новые подробности о долгожданном iPhone SE 2
17:58
ФРГ не снимет санкции с РФ
17:36
Иран заинтересован в доведении Израиля до точки кипения
16:59
Израиль-Иордания: «замороженный мир»
16:24
Джефф Безос потерял за сутки почти $7 млрд
16:12
Макгрегор признался, что любит Россию
15:48
Посол Катара привез деньги в Газу в рамках финансовой помощи
15:36
Генсек НАТО призывает увеличить расходы на оборону
14:00
Названа опасность дефицита витамина D
13:30
"Пропажу" Заворотнюк объяснили неудачной пластикой
12:59
Мужчина при загадочных обстоятельствах погиб на шоссе Аялон
12:27
Израильтян предупредили о надвигающейся буре
11:22
В Японии украли бриллиант в 50 карат с выставки
11:02
Министерство юстиции: решения по делам Нетаниягу не принято
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus