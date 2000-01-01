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Названа опасность дефицита витамина D | Фото:25.10 14:00   MIGnews.com

Названа опасность дефицита витамина D

Дефицит витамина D может негативно повлиять на работу мышечной системы у людей старше 60 лет.

Об этом сообщает The Indian Times со ссылкой на исследование сотрудников Колледжа Святой Троицы в Дублине.

По словам экспертов, мышечная активность в пожилом возрасте гарантирует независимость, более высокое качество жизни и сниженный риск падений.

В исследовании участвовали свыше четырех тысяч людей старше 60 лет. Ученые выяснили, что на фоне дефицита витамина мышечная слабость встречалась почти в два раза чаще по сравнению с наличием нормального уровня витамина (40,4% против 21,6%).

Нарушение в работе системы встречалось в три раза чаще – 25,2% против 7,9%. Таким образом, дефицит витамина D значительно увеличивал вероятность снижения мышечной силы и работоспособности. Ученые пришли к выводу, что профилактика позволит предотвратить проблемы и с мышцами, и с костями.


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