25.10 14:00 MIGnews.com

Названа опасность дефицита витамина D

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Дефицит витамина D может негативно повлиять на работу мышечной системы у людей старше 60 лет.Об этом сообщает The Indian Times со ссылкой на исследование сотрудников Колледжа Святой Троицы в Дублине.По словам экспертов, мышечная активность в пожилом возрасте гарантирует независимость, более высокое качество жизни и сниженный риск падений.В исследовании участвовали свыше четырех тысяч людей старше 60 лет. Ученые выяснили, что на фоне дефицита витамина мышечная слабость встречалась почти в два раза чаще по сравнению с наличием нормального уровня витамина (40,4% против 21,6%).Нарушение в работе системы встречалось в три раза чаще – 25,2% против 7,9%. Таким образом, дефицит витамина D значительно увеличивал вероятность снижения мышечной силы и работоспособности. Ученые пришли к выводу, что профилактика позволит предотвратить проблемы и с мышцами, и с костями.