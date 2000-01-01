26.09 06:30 MIGnews.com

Ученые развенчали миф об органических продуктах

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Ученые из Стэнфордского университета пришли к выводу, что органическая пища – не полезнее обычной, о чем ранее часто писали в научных журналах.Такое мнение они выразили после тщательного анализа 237 научных работ. В частности, ученые считают, что все заверения производителей экопродукции о пользе их товара – всего лишь хороший маркетинг, передает "24 Здоровье".Органика от обычных продуктов ничем не отличается на вкус, зато требует больше земли и энергии. Уточняется, что многие воспринимают слово "натуральный", как "безопасный". Но это лишь натуралистическая ошибка, в которой природные явления кажутся благоприятными, а искусственные – отрицательными.Дело в том, что для выращивания органической продукции часто использует пестициды, хоть и в пределах нормы. В свою очередь, промышленная продукция, выращенная на грядках, обычно также не отклоняются от пределов нормы. Таким образом, наличие пестицидов в двух видах пищи является примерно одинаковым. А соответственно, разницы, кроме как в цене, никакой нет.