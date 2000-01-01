Почему забываются сны: появилось научное объяснение
Люди забывают о своих снах из-за группы клеток в головном мозге, которые препятствуют хранению этой информации.
К такому выводу пришли ученые из Нагойского университета в Японии и Национального института неврологических расстройств и инсульта в США, передает издание Science.
В частности, во время опытов на мышах исследователи уделили внимание работе гипоталамуса — центра контроля многих гормонов и вегетативных функций. В этой области головного мозга расположены клетки, которые производят меланин-концентрирующий гормон (МСН). Он, в свою очередь, отвечает за аппетит и участвует в регуляции фазы сна.
В ходе экспериментов, одной группе грызунов во время фазы быстрого сна активизировали в мозге клетки МСН. Как итог – мыши начали хуже узнавать ранее изученное. А мыши, у которых клетки МСН были выключены, напротив, показали лучшие результаты тестов на память.
"Забывание – это активный процесс, а не просто нечто пассивное", — отметил один из исследователей Шунтаро Идзава.
По словам его коллеги Томаса Килдафа, сновидения появляются во время фазы быстрого сна, когда клетки МСН - активны. Именно их деятельность препятствует хранению сновидений, в результате человек забывает увиденное. Ученые уверены, что механизм стирания информации у людей и мышей практически не отличается.