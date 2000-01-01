25.07 17:35 MIGnews.com

Революция или рычаг давления? Битва вокруг корзины лекарств

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Министерство здравоохранения вновь изучает возможность включения лекарственных препаратов, спасающих и продлевающих жизнь, в дополнительное страхование больничных касс. Специально созданная при министерстве здравоохранения межведомственная комиссия, получившая название «комиссия по оценке программ дополнительного страхования больничных касс», занята разработкой программы по расширению корзины лекарств и внесению в нее новых лекарственных препаратов, продлевающих и спасающих жизнь. В основном речь идет о добавлении дорогостоящих препаратов для лечения онкологических заболеваний, но не только.Это не первый случай, когда министерство здравоохранения и заместитель министра Яков Лицман инициируют такой шаг. В 2016 году была предпринята подобная попытка, но тогда она служила рычагом давления, призванным заставить министерство финансов увеличить ежегодную надбавку к корзине лекарств, которая на долгие годы «застряла» на отметке 300 миллионов шекелей. Давление принесло результат, и ежегодная надбавка выросла до 450 миллионов шекелей. Вполне возможно, что нынешняя инициатива призвана снова оказать давление на министерство финансов, чтобы добиться очередного повышения надбавки к корзине лекарств.В прошлом подобные лекарства входили в дополнительные страховки, но в 2008 году финансовая комиссия Кнессета прекратила эту практику и было достигнуто соглашение, что в рамках дополнительных страховок не будут предлагаться спасающие и продлевающие жизнь лекарства, а министерство финансов увеличит ежегодную надбавку к корзине лекарств с 300 миллионов шекелей до 450 миллионов. Что и произошло, но только в 2016 году.Если предположить, что комиссия действительно занята разработкой программы по расширению корзины лекарств и внесению в нее новых лекарственных препаратов, продлевающих и спасающих жизнь, то на пути решения стоит та же проблема, с которой столкнулись министерства здравоохранения и финансов, обсуждавшие подобные варианты в прошлом —создание неравенства в столь важном вопросе, как право на жизнь, между теми, кто имеет дополнительное страхование, и теми, кто не может себе позволить их приобрести.Организации врачей и защитников прав человека выступают против инициативы, утверждая, что она является антисоциальной и делящей израильтян на тех, чья жизнь стоит больше, и тех, чья жизнь стоит меньше. Они утверждают, что если речь идет о столь необходимых препаратах, то они должны быть внесены в субсидированную государством «корзину лекарств», предназначенную для всех, а не только для тех, кто может позволить себе дополнительное страхование. Организации предлагают комплексную реформу, которая включает полное аннулирование дополнительного страхования и повышение налога на здравоохранение, с тем чтобы корзина лекарств обновлялась примерно на 2% в год – примерно на 700 миллионов шекелей ежегодно.