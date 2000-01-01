26.06 09:00 MIGnews.com

Кухонная губка борется с антибиотикорезистентностью

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Новое исследование, представленное на недавнем собрании Американского общества микробиологов ASM Microbe, выявило преимущества бактериофагов, также известных как фаги, которые обычно появляются в местах обитания бактерий.Кухонная губка является одним из лучших материалов для поиска фагов. Так как люди используют ее для мытья посуды и поверхностей, она часто подвергается воздействию большого микробиома бактерий. Исследователи из Нью-Йоркского технологического института (NYIT) обнаружили, что фаги, как правило, атакуют изолированные бактерии из использованных губок. Об этом сообщил Phys.org в понедельник.“Наше исследование иллюстрирует ценность исследований в любой микробной среде, которая может содержать потенциально полезные фаги”, – сказала Брианна Вейсс, студентка факультета естественных наук из Нью-Йоркского технологического института. “Это заставило нас задуматься о том, совпадают ли штаммы бактерий, даже если они образовались в двух разных губках”.Чтобы проверить, одинаково ли действует вирус на людей, исследователи поменяли местами два фага. Таким образом они хотели проверить, не могут ли они перекрестно заразить человека. Удивительно, но фаги убили бактерии нового хозяина.Но что действительно удивило исследователей, так это то, что вирус нацелен на бактерии, принадлежащие к семейству Enterobacteriaceae. Эта группа обычно появляется в фекалиях.Вайс сказал, что они планируют провести еще одно исследование, чтобы увидеть, как фаги могут защитить организм от других видов бактерий.“Продолжая свою работу, мы надеемся выделить и описать больше фагов, которые могут заразить бактерии из различных микробных экосистем. В то время как некоторые из этих фагов могут быть использованы для лечения устойчивых к антибиотикам бактериальных инфекций”, – сказал исследователь.Антибиотикорезистентность стала растущей проблемой здравоохранения во всем мире. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, распространение устойчивости к антибиотикам было связано с увеличением числа людей, путешествующих по всему миру, а также с перевозкой животных и товаров.