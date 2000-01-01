25.05 21:27 MIGnews.com

COVID-19: ВОЗ остановила испытания любимого препарата Трампа

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) временно приостановила клинические испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин на эффективность в лечении коронавируса COVID-19.По словам генерального директора организации Тедроса Гебрейесуса, необходимо проанализировать его действие."Исполнительная группа взяла временную паузу по тестированию гидроксихлорохина", – пояснил он во время пресс-конференции.Гебрейесус добавил, что ВОЗ проведет "адекватную оценку" потенциальных преимуществ и вреда препарата. Испытания не будут проводиться до тех пор, пока не будут получены данные о безопасности использования гидроксихлорохина при лечении COVID-19.Стоит отметить, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принимал в течение двух недель гидроксихлорохин, чтобы не заболеть коронавирусом, когда у сотрудников Белого дома обнаружили заболевание.Он утверждал, что препарат принимают врачи и люди, работающие в местах, где высок риск заражения.