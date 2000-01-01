COVID-19: ВОЗ остановила испытания любимого препарата Трампа
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) временно приостановила клинические испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин на эффективность в лечении коронавируса COVID-19.
По словам генерального директора организации Тедроса Гебрейесуса, необходимо проанализировать его действие.
"Исполнительная группа взяла временную паузу по тестированию гидроксихлорохина", – пояснил он во время пресс-конференции.
Гебрейесус добавил, что ВОЗ проведет "адекватную оценку" потенциальных преимуществ и вреда препарата. Испытания не будут проводиться до тех пор, пока не будут получены данные о безопасности использования гидроксихлорохина при лечении COVID-19.
Стоит отметить, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принимал в течение двух недель гидроксихлорохин, чтобы не заболеть коронавирусом, когда у сотрудников Белого дома обнаружили заболевание.
Он утверждал, что препарат принимают врачи и люди, работающие в местах, где высок риск заражения.