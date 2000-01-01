26.05 06:40 MIGnews.com

Румыния: население проверят на антитела к коронавирусу

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Правительство Румынии распорядилось протестировать 30 тысяч человек на наличие антител к смертоносному коронавирусу COVID-19.Об этом сообщает издание Politico."Мы протестируем население, чтобы увидеть, какая часть была инфицирована коронавирусом, в региональном разрезе и по возрастным группам. Тестирование будет проводиться после пика эпидемии, потому что сейчас у нас еще есть новые случаи, и мы не получим надежных результатов", – сообщил представитель Министерства здравоохранения Горацио Молдован.По его словам, использоваться будут быстрые тесты на антитела, утвержденные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).Что примечательно, с момента начала эпидемии в стране зарегистрировано 18 283 случаев заражения коронавирусом и 1197 жертв. Выздоровели на данный момент 11 630 человек