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Румыния: население проверят на антитела к коронавирусу | Фото:26.05 06:40   MIGnews.com

Румыния: население проверят на антитела к коронавирусу

Правительство Румынии распорядилось протестировать 30 тысяч человек на наличие антител к смертоносному коронавирусу COVID-19.

Об этом сообщает издание Politico.

"Мы протестируем население, чтобы увидеть, какая часть была инфицирована коронавирусом, в региональном разрезе и по возрастным группам. Тестирование будет проводиться после пика эпидемии, потому что сейчас у нас еще есть новые случаи, и мы не получим надежных результатов", – сообщил представитель Министерства здравоохранения Горацио Молдован.

По его словам, использоваться будут быстрые тесты на антитела, утвержденные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Что примечательно, с момента начала эпидемии в стране зарегистрировано 18 283 случаев заражения коронавирусом и 1197 жертв. Выздоровели на данный момент 11 630 человек


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