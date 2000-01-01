Почему пациенты СНГ часто выбирают клиники Израиля
Лечение за рубежом давно перестало быть непозволительной роскошью для жителей стран СНГ. Все большее число пациентов отправляются на консультации, терапевтическое или хирургическое лечение за пределы родины. Одной из наиболее популярных среди медицинских туристов стран, предлагающих пациентам лучшие клиники мира и качественное врачебное обслуживание, по-прежнему остается Израиль.
Причины популярности израильской медицины
Причин для высокого спроса на услуги израильских клиник достаточное количество. В их числе:
1. Выгодные цены. Если сравнить израильские цены с расценками, которые предлагают пациентам медицинские учреждения США и Европы, разница будет ощутимой. В Израиле стоимость услуг будет в два раза ниже, чем в американских и европейских клиниках.
2. Огромное количество инноваций. Израиль славится инновационными разработками в терапии широкого спектра заболеваний. Одной из наиболее развитых областей, где ежегодно внедряется максимальное количество новых методик, является область лечения рака.
3. Комфортные условия для зарубежных туристов. Сегодня в Сети есть масса предложений посредников, способных предоставить пациентам сопровождение, услуги переводчика, помощь в поиске клиники соответствующей направленности и так далее.
В клиниках Израиля постоянно появляется новое оборудование, позволяющее специалистам ставить максимально точные диагнозы и грамотно выбирать лечение для пациентов с любыми заболеваниями. С каждым человеком работает несколько специалистов, что сводит вероятность допущения врачебных ошибок к нулю.
Также важным обстоятельством, которое привлекает большинство туристов из стран СНГ, является отсутствие необходимости получения визы для въезда в страну.
Некоторые особенности израильской медицины
Если вы отправляетесь на лечение в Израиль, вам придется повторно пройти диагностику. Дело в том, что результаты анализов, взятые в лабораториях стран СНГ, далеко не всегда соответствуют международным нормам, а это существенно осложняет процесс постановки диагноза и разработки плана лечения.
Если вы решили обратиться за помощью в государственную клинику, будьте готовы к тому, вам не позволят выбрать специалиста, который будет вас лечить. Такая услуга доступная только для пациентов частных медицинских учреждений. Соответственно, стоимость услуг в частных учреждениях также будет более высокой.