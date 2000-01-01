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В Японии нашли невероятный способ ускорить рост волос | Фото: Thinkstock26.05 02:15   MIGnews.com

В Японии нашли невероятный способ ускорить рост волос

Специалисты японской пищевой компании Kinjirushi пришли к выводу, что сок японского хрена — васаби — обладает ранее неизвестным свойством. Как выяснилось, благодаря своим питательным веществам сок васаби способствует росту волос.

Для эффективного роста волос необходимо втирать молодые листья васаби в корни волос. В этом случае, как поясняют японские специалисты, на волосяные луковицы воздействует содержащееся в японском хрене вещество изосапонарин, которое содержится в листьях васаби в большом количестве.

Также листья васаби при втирании стимулирует приток крови к коже головы, что также положительно влияет на здоровье волос.

Специалисты японской пищевой промышленности особо предупреждают, что для ускорения роста волос бесполезно есть васаби-пасту в больших количествах или втирать ее в кожу головы — для роста волос необходим контакт волосяных луковиц с клетками свежего васаби.
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