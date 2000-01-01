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Ученые: чипсы вызывают зависимость | Фото: Thinkstock26.05 01:25   MIGnews.com

Ученые: чипсы вызывают зависимость

Британские ученые установили, что картофельные чипсы вызывают такую же психологическую зависимость, как алкоголь или наркотики.

Прежде чем подтвердить свою гипотезу специалисты провели эксперимент с участием добровольцев с лишним весом. Участникам исследования показывали различные картинки.

Как оказалось, что изображения чипсов вызывали у добровольцев активность в органах ЦНС, отвечающих за проявление зависимости. Такая же реакция была зафиксирована у людей, которым демонстрировали снимки кокаина.

То же самое испытывали и любители спиртного, когда им показывали бутылку с вином.

Когда респонденты смотрели на фото здоровой еды, мозг не показывал подобных реакций, отметили ученые.
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