Ученые: чипсы вызывают зависимость

Британские ученые установили, что картофельные чипсы вызывают такую же психологическую зависимость, как алкоголь или наркотики.
Прежде чем подтвердить свою гипотезу специалисты провели эксперимент с участием добровольцев с лишним весом. Участникам исследования показывали различные картинки.
Как оказалось, что изображения чипсов вызывали у добровольцев активность в органах ЦНС, отвечающих за проявление зависимости. Такая же реакция была зафиксирована у людей, которым демонстрировали снимки кокаина.
То же самое испытывали и любители спиртного, когда им показывали бутылку с вином.
Когда респонденты смотрели на фото здоровой еды, мозг не показывал подобных реакций, отметили ученые.