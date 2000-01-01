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Ученые: газировка уменьшает мозг | Фото: Thinkstock26.04 03:48   MIGnews.com

Ученые: газировка уменьшает мозг

У злоупотребляющих газировкой людей могут появиться проблемы с памятью. Кроме того, ученые обнаружили у них меньший объем мозга, чем у тех, кто чрезмерно не увлекается газированными напитками. Об этом говорят последние исследования, опубликованные в журналах Stroke и Alzheimer's&Dementia, пишет Газета.Ru.

Выяснилось, что люди, ежедневно употребляющие диетическую газировку, в три раза чаще страдают от инсультов и деменции, чем те, кто вообще ее не пьет. В исследовании участвовали около 4300 человек в возрасте от 45 лет. В рамках эксперимента их опрашивали три раза за семилетний период. Результаты позволили им сделать вывод о взаимосвязи употребляемой газировки с инсультами и развитием слабоумия.

Другое исследование этих же ученых позволяет судить об уменьшении объема мозга у тех, кто пил диетическую газировку хотя бы раз в день. Это касается также употребления сладких напитков — газировок и фруктовых соков. Они, в свою очередь, также уменьшают объемы мозга и ухудшают память. При этом пока не ясны причины, по которым диетические напитки оказывают отрицательное влияние на мозг. По мнению ученых, это может быть связано с ухудшением циркуляции крови.
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