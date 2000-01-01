Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Создана вакцина от вируса Зика | Фото: Thinkstock25.03 23:33   MIGnews.com

Создана вакцина от вируса Зика

Ученым из Китая и Франции удалось разработать вакцину против вируса, вызывающего лихорадку Зика. Она уже вступила в фазе доклинических исследований, а в 2019 году она станет доступной для использования в странах Африки.

Вакцина была разработана с помощью технологий генной инженерии. Ученые создают генетические структуры в виде гибридных ДНК: в генетическую структуру безвредного микроорганизма встраиваются участки ДНК болезнетворного вируса.

Вирус Зика при благоприятном течении проявляется лихорадкой. Он передается через укусы насекомых. Особенно опасен вирус для беременных женщин, так как вызывает поражения мозга плода.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:25
Одежду бренда Иванки Трамп сдают в секонд-хенды
22:04
Аварии на золотых рудниках Китая: 11 погибших
21:35
Лондон: тысячи британцев вышли на протест против Brexit
20:55
Немецкий банк случайно лишился миллиардов долларов
20:27
Венесуэла попросила ООН помочь с медикаментами
19:27
ЕС готовы сотрудничать с НАТО
18:51
Виновник атаки в Лондоне воевал в Боснии в рядах исламистов
18:26
Четыре египетских солдата погибли на Синае
16:13
Лидеры ЕС подписали декларацию по будущему после Brexit
15:51
ООН "ошеломлена" гибелью мирных жителей в Мосуле
15:21
Аэропорт Кёльна эвакуируют из-за подозрительного предмета
15:20
Террорист-смертник взорвал себя около аэропорта в Бангладеш
14:51
Меркель признала ошибки в работе руководства ЕС
14:20
РФ и КНР внесли в СБ ООН проект резолюции против химоружия
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus