25.03 23:33 MIGnews.com

Создана вакцина от вируса Зика

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Ученым из Китая и Франции удалось разработать вакцину против вируса, вызывающего лихорадку Зика. Она уже вступила в фазе доклинических исследований, а в 2019 году она станет доступной для использования в странах Африки.Вакцина была разработана с помощью технологий генной инженерии. Ученые создают генетические структуры в виде гибридных ДНК: в генетическую структуру безвредного микроорганизма встраиваются участки ДНК болезнетворного вируса.Вирус Зика при благоприятном течении проявляется лихорадкой. Он передается через укусы насекомых. Особенно опасен вирус для беременных женщин, так как вызывает поражения мозга плода.