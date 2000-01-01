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Ученые: большинство курильщиков – малообеспеченные люди | Фото: Thinkstock26.03 03:16   MIGnews.com

Ученые: большинство курильщиков – малообеспеченные люди

Американские ученые пришли к выводу, что большинство курильщиков являются люди с низкими доходами, то есть малообеспеченные. Прежде чем подтвердить данную гипотезу, специалисты провели эксперимент.

Исследователи из Школы общественного здравоохранения штата Колорадо занялись изучением проблемы курильщиков. В результате выяснилось, что большая часть зависимых от курения людей – представители низшей прослойки населения.

Именно небогатые люди не хотят бросать курить табачные изделия и не жалеют денег на пачку сигарет, несмотря на все попытки правительства снизить уровень зависимых путем повышения цен.

Ученые утверждают, что половина этих людей не может удовлетворить свои основные потребности, однако денег на сигареты они никогда не жалеют. Это подталкивает в выводу, что именно малообеспеченные люди являются основными потребителями продуктов табакокурения.
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