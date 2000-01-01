25.02 19:20 MIGnews.com

Борьба с коронавирусом: ЕС выделил еще €230 млн

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Комиссар ЕС по вопросам кризисного управления Янез Ленарчич заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что Евросоюз мобилизовал более 230 млн евро для международной борьбы с коронавирусом.По его словам, 114 миллионов пойдут ВОЗ, а 15 миллионов - странам-партнерам. Кроме этого 100 миллионов будут направлены на разработку вакцины.Ленарчич добавил, что на закупку средств личной гигиены и вывоз граждан будет потрачено 3 миллиона евро.