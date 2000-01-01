Коронавирус: в Китае запретили торговлю дикими животными
В Китае объявили о немедленном и "всеобъемлющем" запрете на торговлю и потребление в пищу диких животных из-за вспышки коронавируса.
Высший законодательный комитет страны одобрил предложение, "запрещающее незаконную торговлю дикими животными, устраняющее вредную привычку чрезмерного потребления дикой природы и эффективно защищающее жизнь и здоровье людей", сообщает государственное телевидение. Об этом сообщает CTV News.
Решение было принято Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей, который курирует законодательный орган страны.
Эпидемия коронавируса подняла вопрос "серьезной проблемы чрезмерного потребления диких животных и значительных скрытых опасностей для здоровья и безопасности населения", - говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.
Представители китайского Министерства здравоохранения заявили, что вирус, вероятно, появился на рынке в городе Ухань, где велась торговля мясом диких животных.