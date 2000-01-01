Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Коронавирус: в Китае запретили торговлю дикими животными 25.02 08:43   MIGnews.com

Коронавирус: в Китае запретили торговлю дикими животными

В Китае объявили о немедленном и "всеобъемлющем" запрете на торговлю и потребление в пищу диких животных из-за вспышки коронавируса.

Высший законодательный комитет страны одобрил предложение, "запрещающее незаконную торговлю дикими животными, устраняющее вредную привычку чрезмерного потребления дикой природы и эффективно защищающее жизнь и здоровье людей", сообщает государственное телевидение. Об этом сообщает CTV News.

Решение было принято Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей, который курирует законодательный орган страны.

Эпидемия коронавируса подняла вопрос "серьезной проблемы чрезмерного потребления диких животных и значительных скрытых опасностей для здоровья и безопасности населения", - говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.

Представители китайского Министерства здравоохранения заявили, что вирус, вероятно, появился на рынке в городе Ухань, где велась торговля мясом диких животных.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:15
В Италии от коронавируса умер седьмой пациент
09:00
МИД Израиля предупредил об опасности поездок в Италию
08:22
Амир Охана: после выборов первым делом - займемся БАГАЦем
08:03
Из-за коронавируса: Нетаниягу отказывается пожимать руки
07:53
Бенни Ганц: мой министр обороны – Габи Ашкенази
07:32
Коронавирус грозит экономике Израиля потерей 14 млрд шекелей
07:27
Израильский профессор: коронавирус - из-за целующих мезузот
06:50
Наезд на толпу в Германии: новые данные  
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:54
Мочу астронавтов предложили использовать как удобрение
04:38
В Днепре рядом со школой устроили стрельбу
03:50
Акции итальянских компаний рухнули из-за коронавируса
02:41
ВОЗ: коронавирус похож на "болезнь Х"
01:30
Музей Освенцима обвинил сериал "Охотники"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus