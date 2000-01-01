25.02 20:33 MIGnews.com

Эпидемия коронавируса в Италии: 45% рост заболеваемости

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Власти Италии объявили о 45% росте заболеванием коронавирусом нового типа.По последним данным, насчитывается уже 10 летальных исходов, а количество зараженных COVID-19 увеличилось до 322.Больше всего прецедентов – в Ломбардии (240 пациентов + девять смертей) и Венето (43 инфицированных + одна жертва).Также коронавирус зафиксирован в Эмилии-Романье, Пьемонте, Лацио, Трентино-Альто-Адидже, Лигурии, Тоскане и на Сицилии.В Европе стремительно растет число зараженных коронавирусом. В частности, в Германии – 16, во Франции – 12 + одна жертва, в Испании – 5, в Австрии – 2, в Бельгии – 1, в Хорватии – 1, в Финляндии – 1, в Швеции – 1, в Каталонии – 1 и в Швейцарии – 1.