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Служба превыше всего: дипломаты Израиля попали на карантин | Фото:25.02 20:15   MIGnews.com

Служба превыше всего: дипломаты Израиля попали на карантин

Двое израильских дипломатов, сопровождавших 11 израильтян с круизного лайнера Diamond Princess, отправлены на домашний карантин.

Об этом израильские СМИ сообщили во вторник, 25 февраля.

Соответствующее решение было принято после того, как стало известно, что по меньшей мере у двоих из 11 израильтян, вернувшихся на родину после карантина в Йокогаме, выявлен коронавирус.

Дипломаты сдали все необходимые анализы и ждут результатов. Об их состоянии, а также проявлялись ли симптомы опасной заразы, на данный момент неизвестно.


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