25.02 20:15 MIGnews.com

Служба превыше всего: дипломаты Израиля попали на карантин

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Двое израильских дипломатов, сопровождавших 11 израильтян с круизного лайнера Diamond Princess, отправлены на домашний карантин.Об этом израильские СМИ сообщили во вторник, 25 февраля.Соответствующее решение было принято после того, как стало известно, что по меньшей мере у двоих из 11 израильтян, вернувшихся на родину после карантина в Йокогаме, выявлен коронавирус.Дипломаты сдали все необходимые анализы и ждут результатов. Об их состоянии, а также проявлялись ли симптомы опасной заразы, на данный момент неизвестно.