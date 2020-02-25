Коронавирус добрался до Каталонии и Швейцарии

Во вторник, 25 февраля, были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом в Каталонии и Швейцарии.
По данным Blick со ссылкой на власти Швейцарии, зараженный пациент был выявлен в кантоне Тичино.
Пока что власти страны приняли решение только о мягких мерах, несмотря на распространение коронавируса в соседней Италии.
Тем временем Еl Рais сообщает, что в Департаменте здравоохранения Каталонии также подтвердили информацию о первом случае заражения. До этого официально COVID-19 были обнаружены только три случая инфицирования в Испании — на Канарских островах и на Майорке.