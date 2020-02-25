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Израильтянка излечилась от коронавируса и скоро поедет домой | Фото:25.02 17:24   MIGnews.com

Израильтянка излечилась от коронавируса и скоро поедет домой

Израильтянка Рэйчел Байтон, заразившаяся смертоносным коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, застрявшем на карантине у берегов Японии, полностью излечилась и была освобождена из медицинского учреждения, куда ее поместили японские власти.

Об этом со ссылкой на заявления членов семь женщины сообщает интернет-издание The Times of Israel.

По предварительной информации израильтянка должна вылететь домой в среду, 26 февраля, однако пока неясно, позволят ли ей лететь коммерческим рейсом. У Байтон, как сообщается, уже дважды тест на коронавирус давал отрицательный результат, однако по прибытии в Израиль, прежде чем отпустить женщину домой, тест повторят.



По данным СМИ, ей не придется проходить карантин, если тест на вирус снова даст отрицательный результат. Родственник женщины по-прежнему госпитализирован, однако по данным членов его семьи, есть надежда, что его также скоро выпишут.


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