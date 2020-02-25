25.02 17:24 MIGnews.com

Израильтянка излечилась от коронавируса и скоро поедет домой

תיעוד: רחל ביטון, מנוסעי ספינת דיימונד פרינסס שאובחנו בקורונה, משתחררת מבית החולים בטוקיו לאחר ששתי הבדיקות האחרונות שביצעה הראו כי כבר אינה נושאת את הנגיף@VeredPelman pic.twitter.com/QjtudeX9XR — כאן חדשות (@kann_news) February 25, 2020

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Израильтянка Рэйчел Байтон, заразившаяся смертоносным коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, застрявшем на карантине у берегов Японии, полностью излечилась и была освобождена из медицинского учреждения, куда ее поместили японские власти.Об этом со ссылкой на заявления членов семь женщины сообщает интернет-издание The Times of Israel.По предварительной информации израильтянка должна вылететь домой в среду, 26 февраля, однако пока неясно, позволят ли ей лететь коммерческим рейсом. У Байтон, как сообщается, уже дважды тест на коронавирус давал отрицательный результат, однако по прибытии в Израиль, прежде чем отпустить женщину домой, тест повторят.По данным СМИ, ей не придется проходить карантин, если тест на вирус снова даст отрицательный результат. Родственник женщины по-прежнему госпитализирован, однако по данным членов его семьи, есть надежда, что его также скоро выпишут.