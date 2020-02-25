Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Иран: замминистра здравоохранения заражен коронавирусом | Фото:25.02 15:18   MIGnews.com

Иран: замминистра здравоохранения заражен коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения Ирана доктор Ирадж Харирчи помещен в изолятор из-за положительного результата на коронавирус.

Он был ответственным за координацию борьбы с заболеванием и отвечал за разъяснительную работу.

"Тест на коронавирус для г-на Харирчи, заместителя министра здравоохранения оказался положительным", – заявил советник министра здравоохранения по работе со СМИ Алиреза Вахабзад.

Уточняется, что Харирчи время от времени кашлял, потел во время вчерашней пресс-конференции.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:00
Госдеп оценил исторические отношения с Саудовской Аравией
14:43
Штайниц: Израиль добьется краха ХАМАСа
14:25
Зараженный коронавирусом младенец выздоровел без лечения
14:11
Нета Барзилай завоевывает Россию  
14:02
ООН за решение "два государства для двух народов"
13:39
Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак
13:21
ЦИК создаст "карантинные" избирательные участки
13:19
"НДИ страшнее КГБ"
13:06
Франция намерена бороться с "исламистским сепаратизмом"
12:55
Нетаниягу: Путин сорвал антиизраильскую резолюцию в ООН
12:37
40-70% населения заразится коронавирусом
12:16
Ураган мощно ударил по поместью Джорджа Клуни
11:59
Рейтинг по борьбе с курением: Израиль вошел в десятку
11:34
Офер Максимов: украл 250 млн, и теперь работает сварщиком
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus