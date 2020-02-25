25.02 15:18 MIGnews.com

Иран: замминистра здравоохранения заражен коронавирусом

Iraj Harirchi, Iran's deputy health minister, went on TV yesterday (left) to insist the Iranian government was getting the #coronavirus outbreak under control.



Today it was announced Harirchi himself has the virus. pic.twitter.com/dO0RgLyydk — Raf Sanchez (@rafsanchez) February 25, 2020

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Заместитель министра здравоохранения Ирана доктор Ирадж Харирчи помещен в изолятор из-за положительного результата на коронавирус.Он был ответственным за координацию борьбы с заболеванием и отвечал за разъяснительную работу."Тест на коронавирус для г-на Харирчи, заместителя министра здравоохранения оказался положительным", – заявил советник министра здравоохранения по работе со СМИ Алиреза Вахабзад.Уточняется, что Харирчи время от времени кашлял, потел во время вчерашней пресс-конференции.