25.02 15:18 MIGnews.com
Иран: замминистра здравоохранения заражен коронавирусом
Заместитель министра здравоохранения Ирана доктор Ирадж Харирчи помещен в изолятор из-за положительного результата на коронавирус.
Он был ответственным за координацию борьбы с заболеванием и отвечал за разъяснительную работу.
"Тест на коронавирус для г-на Харирчи, заместителя министра здравоохранения оказался положительным", – заявил советник министра здравоохранения по работе со СМИ Алиреза Вахабзад.
Уточняется, что Харирчи время от времени кашлял, потел во время вчерашней пресс-конференции.
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