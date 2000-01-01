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На Закарпатье мужчину будут проверять на коронавирус 25.02 22:48   MIGnews.com

На Закарпатье мужчину будут проверять на коронавирус

На Закарпатье госпитализировали мужчину с температурой, контактировавшего с китайцем.

21 день назад житель с. Дедово общался со своим работодателем - гражданином КНР в Венгрии. Последний родился в провинции Хубэй. Месяц назад он приехал оттуда.

Пока в области нет тест-систем, их только вчера привезли в Киев. Сейчас в инфекционной больнице, куда поместили больного, готовят специальный бокс для больного.


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