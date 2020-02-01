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40-70% населения заразится коронавирусом | Фото:25.02 12:37   MIGnews.com

40-70% населения заразится коронавирусом

В течение ближайшего года от 40 до 70% людей во всем мире будут заражены коронавирусом нового типа.

Соответствующий прогноз касательно COVID-19 сделал профессор Гарварда по вопросам питания и эпидемиологии доктор Марк Липсич, передает Тhe Аtlantic.

"Вполне вероятно, что у многих заболевание будет проходить без осложнений или симптомов", – пояснил он.

По его словам, как и в случае с гриппом, который часто угрожает жизни людей с хроническими заболеваниями, большинство случаев заражения коронавирусом проходит без медицинской помощи.

Липсич далеко не одинок в своем убеждении, что смертоносный вирус продолжит распространяться по миру. Эпидемиологи считают, что наиболее вероятным исходом этой вспышки является новое сезонное заболевание – пятый "эндемический" коронавирус. Он отметил, что обычный "сезон простуды и гриппа", если не будет развиваться иммунитет, может перерасти в "сезон простуды и гриппа и COVID-19".

На данный момент доподлинно неизвестно точное количество заражено по всему миру. Липсич считает, что данные, предоставляемые властями стран с эпидемией и Всемирной организацией здоровья (ВОЗ) – "очень грубой" оценкой ситуации.


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