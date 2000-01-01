Изобретена вакцина от коронавируса: как она работает

Для изготовления вакцины использовались пекарские дрожжи и S-белок (Spike-белок) нового коронавируса. Ученым удалось установить протективный антиген RBD-FP для матричных белков вируса, которые играют ключевую роль в проникновении возбудителя в клетки организма и его воспроизведении внутри них.
Действие вакцины основывается на стимулировании выработки естественных антител. В частности, лекарство активизирует иммунные процессы, в том числе в слизистой, что делает его естественную защиту подготовленной к противодействию коронавирусу.
Профессор Хуан Цзиньхай рассказал, что вакцину можно принимать в таблетках как инфицированным, так и здоровым людям. Процесс тестирования, начало производства и ее поступление на рынок займет много времени.