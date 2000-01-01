В США на добровольцах испытают вакцину от коронавируса
В США планируют начать до конца апреля клинические испытания вакцины от коронавируса нового типа. Соответствующее тестирование будет проводить Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США. Об этом рассказал руководитель института Энтони Фаучи.
Институт разработал вакцину, первая партия которой уже передана исследователям, совместно с американской фармацевтической компанией Moderna, пишет Axios.
В опытах поучаствуют первоначально от 20 до 25 добровольцев, которые не были инфицированы. Медики должны установить является ли препарат эффективным, а также безопасно ли его применение для человека. Результаты могут быть получены в конце лета.