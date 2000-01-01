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В США на добровольцах испытают вакцину от коронавируса 26.02 09:27   MIGnews.com

В США на добровольцах испытают вакцину от коронавируса

В США планируют начать до конца апреля клинические испытания вакцины от коронавируса нового типа. Соответствующее тестирование будет проводить Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США. Об этом рассказал руководитель института Энтони Фаучи.

Институт разработал вакцину, первая партия которой уже передана исследователям, совместно с американской фармацевтической компанией Moderna, пишет Axios.

В опытах поучаствуют первоначально от 20 до 25 добровольцев, которые не были инфицированы. Медики должны установить является ли препарат эффективным, а также безопасно ли его применение для человека. Результаты могут быть получены в конце лета.


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