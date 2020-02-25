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Во Франции все зараженные победили COVID-19 25.02 21:01   MIGnews.com

Во Франции все зараженные победили COVID-19

Во Франции все граждане, у которых ранее был диагностирован коронавирус, успешно выздоровели, заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

"На территории Франции больше нет случаев заболевания коронавирусом. Вирус больше не распространяется. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечился. Он больше не заразен и поэтому смог вернуться домой", - сказал Веран.

Министр также дал рекомендации людям, возвращающимся из северной Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса, пишет XinhuaNet.

Он также сказал, что люди, возвращающиеся из Рима, не подвергаются конкретным мерам проверок, так как ни одного случая заболевания в итальянской столице не было.


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