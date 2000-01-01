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Рейтинг по борьбе с курением: Израиль вошел в десятку | Фото:25.02 11:59   MIGnews.com

Рейтинг по борьбе с курением: Израиль вошел в десятку

Европейская ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями представила рейтинг стран по борьбе с курением (Tobacco Control Scale).

Государства оценивались по восьми параметрам оценивающий 36 стран по восьми параметрам.

Так, лидером списка оказалась Великобритания, следом за которой расположена Франция, а на третьем месте – Северная Ирландия.

Израиль занял седьмую строчку, получив 61 балл по 100-балльной шкале. Одним из параметров, благодаря которому государство так высоко расположилось в рейтинге, является высокий налог на табачные изделия (27 баллов из 30).

Запрет на курение в общественных местах – 15 баллов из 22, запрет рекламы табака – 11 баллов из 13, поддержка желающих отказаться от сигарет – 6 из 10. В категориях, требующих государственных вложений, 1 балл из 10 за правительственный бюджет, 0 из 3 за борьбу с нелегальной торговлей, 0 из 2 за реализацию международной конвенции по борьбе с курением.

Рейтинг публикуется с 2004 года, однако Израиль еще не попадал в него. В этом году государство впервые включили в список по просьбе организации "Инициатива по борьбе с курением".


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