25.02 14:25 MIGnews.com

Зараженный коронавирусом младенец выздоровел без лечения

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Китайские врачи объявили об излечении 17-дневного ребенка, при рождении у которого было диагностировано инфицирование коронавирусом.Девочку по имени Xiaoxiao доставили в отделение для новорожденных в детской больнице Ухани всего через несколько часов после рождения. Об этом сообщает издание People's Daily.Ее мать заразилась вирусом COVID-19 незадолго до родов, в результате чего страдала тяжелой формой пневмонии.Через четыре дня после рождения ребенку был поставлен диагноз. Малышка круглосуточно находилась в изоляции без проявления каких-либо симптомов болезни.Опасаясь вероятного ухудшения состояния здоровья новорожденного, врачи приняли решение выжидать."Поскольку ее состояние, по-видимому, значительно не ухудшилось, мы не прописывали никаких конкретных противовирусных препаратов", - сказал д-р Цзэн."Ее лечение было очень успешным. У нее не было проблем с дыханием, лихорадки или кашля. Она оставалась стабильной в течение 16 дней лечения и теперь дважды показала отрицательный результат теста на COVID-19", - добавил врач.