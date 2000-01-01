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Зараженный коронавирусом младенец выздоровел без лечения 25.02 14:25   MIGnews.com

Зараженный коронавирусом младенец выздоровел без лечения

Китайские врачи объявили об излечении 17-дневного ребенка, при рождении у которого было диагностировано инфицирование коронавирусом.

Девочку по имени Xiaoxiao доставили в отделение для новорожденных в детской больнице Ухани всего через несколько часов после рождения. Об этом сообщает издание People's Daily.

Ее мать заразилась вирусом COVID-19 незадолго до родов, в результате чего страдала тяжелой формой пневмонии.

Через четыре дня после рождения ребенку был поставлен диагноз. Малышка круглосуточно находилась в изоляции без проявления каких-либо симптомов болезни.

Опасаясь вероятного ухудшения состояния здоровья новорожденного, врачи приняли решение выжидать.

"Поскольку ее состояние, по-видимому, значительно не ухудшилось, мы не прописывали никаких конкретных противовирусных препаратов", - сказал д-р Цзэн.

"Ее лечение было очень успешным. У нее не было проблем с дыханием, лихорадки или кашля. Она оставалась стабильной в течение 16 дней лечения и теперь дважды показала отрицательный результат теста на COVID-19", - добавил врач.


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