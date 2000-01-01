25.02 23:13 MIGnews.com
Вьетнам: от коронавируса излечились все 16 человек
Во Вьетнаме не осталось ни одного инфицированного коронавирусом, заявил вице-премьер страны Ву Дык Дам.
Он поведал, что выздоровел последний из 16 заболевших коронавирусом. При этом за последние две недели во Вьетнаме не было ни одного случая заражения коронавирусом, пишет BangkokPost
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Начиная с конца января Вьетнам приостановил авиасообщение с Китаем, закрыл с ним сухопутную границу и запретил въезд китайских туристов.
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