Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Вьетнам: от коронавируса излечились все 16 человек 25.02 23:13   MIGnews.com

Вьетнам: от коронавируса излечились все 16 человек

Во Вьетнаме не осталось ни одного инфицированного коронавирусом, заявил вице-премьер страны Ву Дык Дам.

Он поведал, что выздоровел последний из 16 заболевших коронавирусом. При этом за последние две недели во Вьетнаме не было ни одного случая заражения коронавирусом, пишет BangkokPost.

Начиная с конца января Вьетнам приостановил авиасообщение с Китаем, закрыл с ним сухопутную границу и запретил въезд китайских туристов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:30
На Марсе зафиксированы подземные толчки
23:39
Ferrari закрыла музеи из-за COVID-19
23:00
Беннетт: вероятность широкомасштабной операции в Газе – 95%
22:48
На Закарпатье мужчину будут проверять на коронавирус
22:10
Ханийе: Россия играет особую роль в жизни палестинцев
21:15
El Al повышает тарифы: что известно
21:01
Во Франции все зараженные победили COVID-19
20:50
Ганц: не верю Нетаниягу и другим не советую
20:40
Видео с места взрыва в синагоге Иерусалима
20:33
Эпидемия коронавируса в Италии: 45% рост заболеваемости
20:25
Иерусалим: прогремел взрыв в синагоге
20:15
Служба превыше всего: дипломаты Израиля попали на карантин
20:05
В "Ликуд" устали возиться с "Оцма Йехудит"
19:51
Вашингтон: "Исламский джихад" ведет к эскалации насилия
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus