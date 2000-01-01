Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Израиль - в десятке самых здоровых наций мира 25.02 14:05   MIGnews.com

Израиль - в десятке самых здоровых наций мира

Согласно рейтингу  Bloomberg Healthiest Country Index, наиболее здоровой страной в мире является Испания. Испания поднялась с шестого место на первое, потеснив Италию. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, в течение 20 лет Испания станет страной с наибольшей продолжительностью жизни.

За Испанией  следуют Италия, Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия. На десятом месте индекса - Израиль, единственная ближневосточная страна появляющаяся в его первых строчках (следующим является Бахрейна - 36-е место). Америка занимает 35-е место.

За Израилем следуют Люксембург, Франция, Австрия, Финляндия, Нидерланды, Канада, Южная Корея, Британия и Ирландия.

Индекс составляется на основании различных данных, в том числе, продолжительности жизни, уровня ожирения и курения. Также принимаются в расчет экологические факторы, наличие чистой воды и санитарные условия.

Исследователи также предполагают, что одним из ключей к пониманию здорового образа жизни является средиземноморская кухня, употребление оливкового масла и орехов. Это ведет к снижению количества сердечных заболеваний.

Относительно США исследователи говорят, что продолжительность жизни там несколько снизилась из-за смертей, вызванных злоупотреблением наркотиками и суицидами.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:11
Аббас призвал Европу признать Палестину
19:56
Мерец требует снять с выборов Оцма Йехудит
19:55
Сиси: "Нам не должны читать лекции по правам человека"
19:51
Австралийские евреи присоединились к критике Израиля
19:41
Заполнить вакуум
19:19
Президента Германии раскритиковали за телеграмму Ирану
18:54
Кац подтолкнет ЕС запретить "Хизбаллу" как Великобритания
18:29
Беннет: "Мирный план США опасен для Израиля"
18:13
При переносе военной базы США учтут мнение жителей Окинавы
17:49
Кушнер: "Мирный план сфокусирован на определении границ"
17:28
Солдата ЦАХАЛа, убившего сослуживца, выпустят раньше срока
17:06
Амит Сегаль подал иск к "публицисту и поэту" Гаарец
16:47
Либерман: "Оцма ле-Исраэль - фрики, ничего более"
16:26
Шведы, воевавшие за ИГ в Сирии не попадут домой
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus