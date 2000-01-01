25.02 14:05 MIGnews.com

Израиль - в десятке самых здоровых наций мира

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Согласно рейтингу Bloomberg Healthiest Country Index, наиболее здоровой страной в мире является Испания. Испания поднялась с шестого место на первое, потеснив Италию. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, в течение 20 лет Испания станет страной с наибольшей продолжительностью жизни.За Испанией следуют Италия, Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия. На десятом месте индекса - Израиль, единственная ближневосточная страна появляющаяся в его первых строчках (следующим является Бахрейна - 36-е место). Америка занимает 35-е место.За Израилем следуют Люксембург, Франция, Австрия, Финляндия, Нидерланды, Канада, Южная Корея, Британия и Ирландия.Индекс составляется на основании различных данных, в том числе, продолжительности жизни, уровня ожирения и курения. Также принимаются в расчет экологические факторы, наличие чистой воды и санитарные условия.Исследователи также предполагают, что одним из ключей к пониманию здорового образа жизни является средиземноморская кухня, употребление оливкового масла и орехов. Это ведет к снижению количества сердечных заболеваний.Относительно США исследователи говорят, что продолжительность жизни там несколько снизилась из-за смертей, вызванных злоупотреблением наркотиками и суицидами.