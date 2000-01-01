26.02 04:16 MIGnews.com

В XXXI веке люди перестанут пьянствовать

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Американские исследователи из Пенсильванского университета выдвинули гипотезу о том, что в результате естественного отбора у человека выработается непереносимость алкоголя, сообщает Naked Science.Ученые Кейси Элизабет Джонсон и Бенджамин Войт провели анализ геномов более 2500 человек и выявили несколько генных мутаций, в частности гена ADH, который кодирует алкогольдегидрогеназу — фермент, запускающий окисление спиртов.Они предполагают, что эта мутация может активировать "антиалкогольную защиту" организма: генетические вариации ускоряют расщепление спиртов, человеку становится плохо сразу после употребления алкоголя, в результате чего возникает стойкая непереносимость спиртного.При таком темпе мутаций, как предполагают исследователи, человечество сможет полностью победить алкоголизм через тысячу лет. Свою гипотезу они опубликовали в журнале Nature Ecology & Evolution.Напомним, ранее ученые из Великобритании обнаружили, что алкоголь повреждает ДНК в кроветворных стволовых клетках.