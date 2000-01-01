500 врачей поддержали запрет обрезания в Исландии

В своем письме правительству порядка 500 местных медиков процитировали положения об этической ответственности из Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации, что, якобы "потенциальные осложнения должны компенсировать ничтожное число преимуществ" мужского обрезания.
Стоит отметить, что в свое время многие доктора приводили в защиту циркумцизии результаты исследований, согласно которым у обрезанных мужчин гораздо ниже риск заразиться венерическими заболеваниями или инфекциями половых органов.
Однако для и мусульман, и для евреев это вопрос в преимущественной мере религиозного характера. К слову, последних в Исландии, согласно официальным данным, проживает лишь 250 человек, а Рейкьявик является единственной европейской столицей, в которой нет ни единственной синагоги.
Поддержали своих исландских коллег и несколько видных врачей Бельгии. Один из них, Гай Тесьоен из больницы Гентского университета, назвал прискорбным то, что в Бельгии ежегодно проводят "тысячи ненужных обрезаний мальчиков, которые не могут выразить свою точку зрения об этом".