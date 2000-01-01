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26.02 02:33   MIGnews.com

Белые мужчины – угроза пиву

Представители поколения Z (люди, родившиеся после 1996 года) существенно меняют структуру потребления алкоголя.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на исследование Berenberg Research.

Эта возрастная группа, как выяснили аналитики, предпочитает крепкие спиртные напитки — например, водку и джин, — а также вино.

Исключение в поколении Z составляют белые мужчины, которые по-прежнему предпочитают пиво. При этом их доля невелика, отметили исследователи.

Кроме того, в поколении Z будет на 27 процентов больше латиноамериканцев, чем среди миллениалов (родившиеся после 1981 года). Из-за них, вероятно, вырастут продажи текилы. Кроме того, в Berenberg обнаружили, что женщины всех рас все чаще покупают ароматизированные спиртные напитки.

Если раньше пивным компаниям для роста продаж достаточно было обратиться к аудитории, состоящей из белых мужчин, теперь им придется столкнуться с влиянием других расовых групп, отмечает Business Insider.

Миллениалов также обвиняют в сокращении потребления пива, однако поколение Z принесет индустрии еще больше проблем, заключает издание.
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