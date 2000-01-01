26.02 01:27 MIGnews.com

Ученые доказали эффективность антидепрессантов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Авторы крупного исследования утверждают, что им удалось поставить точку в одном из самых горячих споров, доказав, что антидепрессанты действительно эффективны.Исследование рассматривало 21 вид антидепрессантов, а также случаи, когда применялось плацебо.Работу провели довольно масштабную: ученые изучили данные 522 клинических исследований краткосрочного лечения острой депрессии у взрослых при участии 116,477 человек.Цифры показали, что все исследуемые антидепрессанты эффективнее боролись с симптомами острой депрессии, чем плацебо.Однако каждый из препаратов был эффективен по-своему.Метаанализ 522 клинических исследований, а также неопубликованных результатов лечения, показал, что медикаменты действовали более эффективно, чем плацебо.Но эффективность препаратов варьировалась: в одних случаях медпрепараты работали в два раза эффективнее, чем плацебо. В других - лишь на одну треть, пишет Би Би Си."Мы установили, что антидепрессанты, которые наиболее часто назначают, помогают от острой депрессии и депрессии средней тяжести. Я считаю, что это очень хорошая новость для пациентов и лечащих врачей" – заявила ведущий исследователь Оксфордского университета доктор Андреа Чиприани.