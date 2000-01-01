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Частота оргазмов зависит от сексуальной ориентации | Фото: Thinkstock25.02 23:11   MIGnews.com

Частота оргазмов зависит от сексуальной ориентации

Гетеросексуальные женщины испытывают оргазм значительно реже, чем лесбиянки, геи или гетеросексуальные мужчины. Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования, которое провела группа американских ученых из Индианского, Чепменского и Клермонтского университетов, опубликованные в журнале Archives of Sexual Behaviour.

Со ссылкой на "Би-би-си" ТСН отмечает, что в исследовании приняли участие 52 600 жителей США. Ученые пытались выяснить, насколько часто испытывают оргазм представители каждой из представленных групп, в зависимости от пола и сексуальной ориентации.

Согласно их данным регулярно испытывают оргазм: 65% гетеросексуальных женщин, 66% бисексуальных женщин, 86% лесбиянок, 88% бисексуальных мужчин, 89% мужчин-гомосексуалов и 95% гетеросексуальных мужчин.

В числе рекомендованных учеными техник, призванных разнообразить половую жизнь гетеросексуальных женщин, - оральные ласки и мануальная стимуляция половых органов.

Ученые считают, что серьезные различия в частоте оргазмов, которые испытывают гетеросексуальные мужчины и женщины, могут иметь объяснение как с социальной, так и эволюционной точки зрения. Так, в ряде культур для женщин до сих пор считается позором публично высказывать свои сексуальные желания, тогда как некоторые мужчины убеждены, что их партнерша может испытывать оргазм только в результате традиционного секса с пенетрацией.

В свою очередь, что касается эволюционной перспективы, то, по мнению ученых, мужской и женский оргазм преследуют разные цели. Самое важное в мужском оргазме - продолжение рода, тогда как оргазм женщины "помогает установить долгосрочный связь с романтическим партнером".
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