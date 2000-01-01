Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Смертельный коронавирус: 35 млн человек под карантином | Фото:25.01 07:20   MIGnews.com

Смертельный коронавирус: 35 млн человек под карантином

35 миллионов человек, больше, чем население Техаса и почти равное населению штата Калифорния, были помещены в карантин, а 12 городов в Китае заблокированы в попытке остановить распространение смертельного коронавируса, сообщает The New York Times.

По состоянию на субботу, 25 января, в Китае было зарегистрировано более тысячи случаев заражения вирусом, и по меньшей мере 41 человек умер.

Пациенты, переносящие вирус, были также обнаружены в Гонконге, Тайване, Японии, Вьетнаме и Таиланде.

Франция сообщила о первых трех случаях поздно вечером в пятницу. Анализ, проведенный Imperial College London, оценил в общей сложности 1723 случая в китайском городе Ухань, центре вспышки, на прошлой неделе. Шесть случаев зафиксированы в Австралии.

Некоторые СМИ отмечают, что единственная в Китае лаборатория, предназначенная для исследования наиболее опасных в мире патогенных микроорганизмов, находится в городе, в 30 километрах от рынка морепродуктов Ухань, который, как считается, является эпицентром вспышки.

Согласно Daily Mail, китайские ученые предупредили в 2017 году, что вирус, похожий на SARS, может покинуть лабораторию, возможно, заразив жителей этого района.

Сообщается, что Starbucks закрыла все свои торговые точки в провинции Хубэй на недельный лунный новый китайский год. В субботу Малайзия заявила, что подтвердила три случая коронавирусной инфекции, сообщает Reuters. В Соединенных Штатах 63 пациента в 22 штатах находились под наблюдением по поводу вируса, причем 11 из них дали отрицательный результат. Три случае подтвердились, еще один в Мексике.

Израиль также предупредил своих граждан об угрозе - министерство здравоохранения призвало воздержаться от ненужных поездок в район вспышки. Министерство также приказало гражданам избегать контакта с живыми или мертвыми животными и людьми, у которых появляются симптомы респираторных заболеваний. Министерство не исключает возможности попадания вируса в Израиль.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:42
В Восточном Иерусалиме похищен 8-летний мальчик
06:30
Задержан полицейский, который помогал наркобарону Коротышке
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:40
В Китае из-за коронавируса отменили киносеансы
04:32
Сериал по "Звёздным войнам" заморожен из-за плагиата
03:15
Цена успеха: Билли Айлиш задумалась о самоубийстве
02:00
Смертельный вирус добрался до Беларуси
00:49
В ЕС подписали соглашение о Brexit
23:37
Дания хочет запретить продажу веселящего газа детям
22:47
Apple против создания единого зарядного порта на гаджетах
21:33
Репортер BBC: Израиль прикрывается Холокостом
21:08
"Путин признал, что Иссахар наказали слишком жестоко"  
21:05
Землетрясение в Турции: 6,9 баллов
20:58
"Израиль расстелил красный ковер перед главой гангстеров"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus