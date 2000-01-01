25.01 07:20 MIGnews.com

Смертельный коронавирус: 35 млн человек под карантином

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35 миллионов человек, больше, чем население Техаса и почти равное населению штата Калифорния, были помещены в карантин, а 12 городов в Китае заблокированы в попытке остановить распространение смертельного коронавируса, сообщает The New York Times.По состоянию на субботу, 25 января, в Китае было зарегистрировано более тысячи случаев заражения вирусом, и по меньшей мере 41 человек умер.Пациенты, переносящие вирус, были также обнаружены в Гонконге, Тайване, Японии, Вьетнаме и Таиланде.Франция сообщила о первых трех случаях поздно вечером в пятницу. Анализ, проведенный Imperial College London, оценил в общей сложности 1723 случая в китайском городе Ухань, центре вспышки, на прошлой неделе. Шесть случаев зафиксированы в Австралии.Некоторые СМИ отмечают, что единственная в Китае лаборатория, предназначенная для исследования наиболее опасных в мире патогенных микроорганизмов, находится в городе, в 30 километрах от рынка морепродуктов Ухань, который, как считается, является эпицентром вспышки.Согласно Daily Mail, китайские ученые предупредили в 2017 году, что вирус, похожий на SARS, может покинуть лабораторию, возможно, заразив жителей этого района.Сообщается, что Starbucks закрыла все свои торговые точки в провинции Хубэй на недельный лунный новый китайский год. В субботу Малайзия заявила, что подтвердила три случая коронавирусной инфекции, сообщает Reuters. В Соединенных Штатах 63 пациента в 22 штатах находились под наблюдением по поводу вируса, причем 11 из них дали отрицательный результат. Три случае подтвердились, еще один в Мексике.Израиль также предупредил своих граждан об угрозе - министерство здравоохранения призвало воздержаться от ненужных поездок в район вспышки. Министерство также приказало гражданам избегать контакта с живыми или мертвыми животными и людьми, у которых появляются симптомы респираторных заболеваний. Министерство не исключает возможности попадания вируса в Израиль.