Вирус-убийца: Си Цзиньпин сделал важное предупреждение
В Китае начали резко ускоряться темпы распространения смертоносного коронавируса.
С таким заявлением 25 января выступил председатель КНР Си Цзиньпин, передают местные СМИ.
"Мы столкнулись со сложной ситуацией, так как распространение нового коронавируса ускоряется", – заявил он.
Китайский лидер призвал руководство коммунистической партии активно участвовать в решении проблемы. На собрании было решено создать руководящую группу "для контроля за ситуацией", которую отправят в провинцию Хубэй.
"Жизнь имеет первостепенное значение. Когда начинается эпидемия, мы должны взять командование в свои руки. Мы несем ответственность за предотвращение эпидемии и контроль", – отметил Си Цзиньпин.
Центральное телевидение Китая, в свою очередь сообщает, что в провинцию и непосредственно в Ухань направлены свыше полутысячи "военных медиков".
Власти также решили приостановить отправки за рубеж туристических групп для предотвращения распространения коронавируса.