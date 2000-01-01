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Вирус-убийца: Си Цзиньпин сделал важное предупреждение | Фото:26.01 06:05   MIGnews.com

Вирус-убийца: Си Цзиньпин сделал важное предупреждение

В Китае начали резко ускоряться темпы распространения смертоносного коронавируса.

С таким заявлением 25 января выступил председатель КНР Си Цзиньпин, передают местные СМИ.

"Мы столкнулись со сложной ситуацией, так как распространение нового коронавируса ускоряется", – заявил он.

Китайский лидер призвал руководство коммунистической партии активно участвовать в решении проблемы. На собрании было решено создать руководящую группу "для контроля за ситуацией", которую отправят в провинцию Хубэй.

"Жизнь имеет первостепенное значение. Когда начинается эпидемия, мы должны взять командование в свои руки. Мы несем ответственность за предотвращение эпидемии и контроль", – отметил Си Цзиньпин.

Центральное телевидение Китая, в свою очередь сообщает, что в провинцию и непосредственно в Ухань направлены свыше полутысячи "военных медиков".

Власти также решили приостановить отправки за рубеж туристических групп для предотвращения распространения коронавируса.


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