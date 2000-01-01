Найдена связь между китайским вирусом и изменениями климата
Микроорганизмы, способные адаптироваться и изменяться, реагируют на антропогенные и климатические факторы появлением новых видов.
Таким образом зарождаются вирусы-возбудители опасных болезней, как это могло произойти и с китайским коронавирусом 2019-nСoV, рассказал украинский микробиолог и вирусолог Владимир Широбоков в интервью ZN.UA.
"Мир вирусов и микробов очень древний. Первые микробы возникли 3,5 миллиарда лет назад. Они заселяют все ниши биосферы. Эукариотические организмы появились на свет только 1,4 миллиарда лет назад. А история человечества насчитывает максимум 200 тысяч лет", — отметил академик.
По словам Широбокова, вирусы очень чувствительны к любым изменениям и обладают удивительной способностью к "перевоплощению".
"По сравнению с микробами человек прошел абсолютно мизерный путь развития. Они обладают колоссальной способностью к адаптации и изменчивости. В ответ на деятельность человека — а это и использование антибиотиков и химиотерапевтическх препаратов, и техногенное загрязнение окружающей среды, и тому подобное, — мир микробов оказывает большое сопротивление. Появление новых вирулентных возбудителей — закономерный ответ природы на антропогенный пресс", — подчеркнул эксперт.