Минздрав: у израильтян не обнаружили коронавирус

Соответствующее заявление вечером, 25 января, распространило Министерство здравоохранения, получив результаты обследования.
В частности, с подозрением на заражение смертоносным вирусом поступил 35-летний мужчина с высокой температурой и одышкой, побывавший в Китае несколько недель назад. Пришедшие анализы исключили подозрение на заражение. Еще один израильтянин также оказался вне опасности.
Тем временем, третьей госпитализированной оказалась китайская туристка, посетившая Палестинскую автономию. Ее разместили в больнице в Бейт-Джале для проведения обследования. Медики пока не поставили диагноз.
Минздрав сообщает, что в нескольких больницах обследуются граждане, вернувшиеся из КНР. Ведомство призывает израильтян избегать поездок в Ухань.