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Минздрав: у израильтян не обнаружили коронавирус | Фото:25.01 19:36   MIGnews.com

Минздрав: у израильтян не обнаружили коронавирус

У двоих израильтян, госпитализированных после возвращения из Китая, коронавирус не обнаружен.

Соответствующее заявление вечером, 25 января, распространило Министерство здравоохранения, получив результаты обследования.

В частности, с подозрением на заражение смертоносным вирусом поступил 35-летний мужчина с высокой температурой и одышкой, побывавший в Китае несколько недель назад. Пришедшие анализы исключили подозрение на заражение. Еще один израильтянин также оказался вне опасности.

Тем временем, третьей госпитализированной оказалась китайская туристка, посетившая Палестинскую автономию. Ее разместили в больнице в Бейт-Джале для проведения обследования. Медики пока не поставили диагноз.

Минздрав сообщает, что в нескольких больницах обследуются граждане, вернувшиеся из КНР. Ведомство призывает израильтян избегать поездок в Ухань.


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