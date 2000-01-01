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Коронавирус: трое израильтян госпитализированы с подозрением | Фото:25.01 18:24   MIGnews.com

Коронавирус: трое израильтян госпитализированы

В субботу, 25 января, трое израильтян, вернувшиеся из Китая, были госпитализированы с подозрением на заражение новым коронавирусом.

По данным 12 канала, в карантине путешественники проходят обследование, в ходе которого будет определено, не могли ли они подцепить смертоносное заболевание.

По предварительной оценке, израильтяне не были заражены, однако все равно принимаются все необходимые меры предосторожности. Уточняется, что у госпитализированных, недавно вернувшихся в Израиль, наблюдаются симптомы гриппа.

Один из трех потенциально зараженных находится в медицинском центре Шиба, второй – в медцентре Хадасса в Иерусалиме, а местонахождение третьего на данный момент не раскрывается. Министерство здравоохранения ожидает, что вышеуказанные пациенты будут выписаны в ближайшие дни.

Ранее по той же причине в больницу попали два человека, однако их быстро отпустили, не обнаружив вируса.

В пятницу Минздрав опубликовал рекомендацию израильтянам, находящимся в Китае. Им настоятельно посоветовали избегать поездок в Ухань. Китай также объявил карантин и заблокировал въезд и выезд в опасный город и его районы.

Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения.


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