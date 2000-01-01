Коронавирус: трое израильтян госпитализированы

По данным 12 канала, в карантине путешественники проходят обследование, в ходе которого будет определено, не могли ли они подцепить смертоносное заболевание.
По предварительной оценке, израильтяне не были заражены, однако все равно принимаются все необходимые меры предосторожности. Уточняется, что у госпитализированных, недавно вернувшихся в Израиль, наблюдаются симптомы гриппа.
Один из трех потенциально зараженных находится в медицинском центре Шиба, второй – в медцентре Хадасса в Иерусалиме, а местонахождение третьего на данный момент не раскрывается. Министерство здравоохранения ожидает, что вышеуказанные пациенты будут выписаны в ближайшие дни.
Ранее по той же причине в больницу попали два человека, однако их быстро отпустили, не обнаружив вируса.
В пятницу Минздрав опубликовал рекомендацию израильтянам, находящимся в Китае. Им настоятельно посоветовали избегать поездок в Ухань. Китай также объявил карантин и заблокировал въезд и выезд в опасный город и его районы.
Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения.