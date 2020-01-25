Вирус-убийца добрался до Европы: интерактивная карта
Новый смертельный коронавирус из китайского города Ухань добрался до Западной Европы.
В сети опубликовали интерактивную карту, на которой можно отслеживать распространение заболевания.
По данным BFM, в пятницу Министерство здравоохранения Франции подтвердило первые три случая заражения.
Одного пациента госпитализировали в Бордо, второго – в Париже. По словам министра социальных дел и здравоохранения Аньеса Бюзена, в стране могут быть и другие инфицированные. Один из больных недавно посетил Ухань. За медицинской помощью он обратился 23 января. После прибытия во Францию он контактировал с десятком человек.
Тем временем, случаи инфицирования короновирусом, кроме Китая, также зафиксированы в следующих странах: в США, Монголии, Непале, Таиланде, Вьетнаме, Малайзии, Японии, Южной Корее, Тайване и Австралии.
В свою очередь, Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает, что у иностранных студентов Байкальского государственного университета заподозрили соответствующее заболевание. Пятеро студентов из КНР были взяты под особый контроль.
"Риск был в том, что эти студенты уезжали на каникулы домой. После проведенных анализов оказалось, что у всех студентов грипп. Но для исключения подозрения на коронавирус их анализы направлены в Новосибирск", – рассказали в местной больнице.
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая также рассказала, что в стране – три случая подозрения на коронавирус.
"На сегодня в Украине мы уже расследовали три случая подозрения на коронавирус. Из них два не были подтверждены. По еще одному случаю проводится эпидемическое расследование с привлечением ведущих эпидемиологов. Каждый случай будет расследован, и донесен до населения", – подчеркнула она.
Напомним, что вспышка вирусной пневмонии, вызванной ранее неизвестным коронавирусом, была зафиксирована еще в декабре прошлого года в Ухане. В Китае в десяти городах провинции Хубэй с населением 11 млн человек приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения заболевания.
Только по официальным данным жертвами коронавируса в КНР стал 41 человек, а число инфицированных достигло 1287-ти. Более того, в сети появилась информация, что несколько китайских врачей, лечивших заболевших, также скончались.
Тем временем, специалисты в области медицины опубликовали новый отчет, который направлен на выявление истинного числа заразившихся. По словам экспертов, с момента выявления вируса было инфицировано 11 341 человек.