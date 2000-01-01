26.01 03:40 MIGnews.com

Стало известно о пользе фиников зимой

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Финики содержат большое количество полезных микроэлементов и витаминов и являются отличной заменой вредным сладостям.Медики посоветовали употреблять этот плод зимой и перечислили его полезные свойства, передают российские СМИ.В частности, эксперты утверждают, что финики полезны при расстройствах пищеварительного тракта и для профилактики болезней ЖКТ. Плоды содержат калий, который способен нормализовать работу сердечной мышцы и избавиться от бляшек в сосудах.Более того, сладкий продукт содержит витамин A, потому полезен для зрения чуть ли не наравне с морковью. Финики подходят для перекусов, поскольку абсолютно не вредны для фигуры и являются источником энергии.Медики советуют выбирать морщинистые и темные плоды с косточкой, которые должны быть мягкими с матовой поверхностью.