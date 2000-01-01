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Лидер Гонконга объявила чрезвычайную ситуацию из-за вируса | Фото:25.01 13:14   MIGnews.com

Лидер Гонконга объявила чрезвычайную ситуацию из-за вируса

Лидер Гонконга Кэрри Лам в субботу, 25 января, объявила "чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения" из-зв нового коронавируса, объявив о пакете мер по ограничению связей города с материковым Китаем.

Школы, в настоящее время, будут закрыты до 17 февраля, также как и авиа- и железнодорожные рейсымежду Гонконгом и Уханью. Лам сказала, что все официальные визиты на материк и официальные празднования Лунного Нового года будут отменены.

Она добавила, что обратилась за помощью в Государственный совет Китая для обеспечения адекватных поставок масок. Заявления Лам прозвучали спустя несколько часов после того, как она вернулась с Всемирного экономического форума в Давосе.

"Настоящим я призываю всех граждан оставаться едиными в борьбе с эпидемией, чтобы защитить здоровье и безопасность всего населения Гонконга", - сказала Лам. Она добавила, что было бы нецелесообразно закрывать все пункты пересечения границы с материком.

Городские органы здравоохранения подтвердили 5 случаев заболевания коронавирусом. Гонконг ранее развернул оборудование для проверки пассажиров в аэропорту и на скоростной железнодорожной станции. Авиапассажиры обязаны заполнять бланки медицинских деклараций.


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