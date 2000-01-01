24.12 16:30 MIGnews.com
Израиль: 3-х летняя девочка умерла от гриппа
Трехлетняя девочка умерла в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере из-за осложнений от гриппа.
Об этом сообщает "Аруц Шева
".
Уточняется, что еще одна трехлетняя девочка находятся в тяжелом состоянии из-за осложнений, и по аналогичной причине был госпитализирован 40-летний мужчина. Оба пациента не были привиты от гриппа.
Министерство здравоохранения призвало население в обязательном порядке пройти вакцинацию. В ведомстве выразили обеспокоенность по поводу увеличения числа тяжелых случаев и низкого уровня вакцинации.
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