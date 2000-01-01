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Израиль: 3-х летняя девочка умерла от гриппа | Фото:24.12 16:30   MIGnews.com

Израиль: 3-х летняя девочка умерла от гриппа

Трехлетняя девочка умерла в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере из-за осложнений от гриппа.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Уточняется, что еще одна трехлетняя девочка находятся в тяжелом состоянии из-за осложнений, и по аналогичной причине был госпитализирован 40-летний мужчина. Оба пациента не были привиты от гриппа.

Министерство здравоохранения призвало население в обязательном порядке пройти вакцинацию. В ведомстве выразили обеспокоенность по поводу увеличения числа тяжелых случаев и низкого уровня вакцинации.


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