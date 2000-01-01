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Для израильских пенсионеров: лечение зубов - за 34 шекеля 24.12 10:15   MIGnews.com

Для израильских пенсионеров: лечение зубов - за 34 шекеля

С 1 января 2019 года израильские пенсионеры смогут пользоваться практически полностью субсидированной программой лечения зубов, с минимальным собственным участием.

Программа была инициирована заместителем министра здравоохранения Яаковом Лицманом. Ее подробности сообщат газета Исраэль Ха Йом.

С 1 января под действие программы подпадают лица в возрасте старше 75 лет - примерно 400 тысяч пенсионеров Израиля. С 1 сентября лицам в возрасте старше 80 лет будет оплачиваться ресторативная стоматология.

Известно, что лишь 7% из престарелых членов больничной кассы Клалит (в ней записаны 67% пенсионеров Израиля) занимаются лечением зубов. Проблемы с зубами могут вести к таким заболеваниям, как диабет, сердечные болезни и деменция.

В рамках программы престарелым будут оказаны следующие виды помощи:

Первая помощь, включая снятие боли, хирургическое вмешательство в случае воспаления, удаление кариеса и временные пломбы  - с собственным участие в 68 шекелей.

Обследование зубным врачом - раз в год бесплатно.

Рентген и панорамные снимки - раз в два года бесплатно.

Удаление зубного камня - раз в полгода бесплатно.

С 1 сентября 2019 года: собственное участие будет ограничено 34 шекелями, лечение зубного канала - 168 шекелей, удаление зуба - 68 шекелей.

Полный протез можно будет ставить раз в семь лет. Временная коронка будет стоить 102 шекеля, постоянная - 204, полный или частичный протез - 306 шекелей.

В то же время, источники финансирования данной программы неясны. В 2019 году на нее необходимо потратить 250 миллионов шекелей, в 2020- 300 миллионов, и в 2021 - 400 миллионов. на фоне постоянного дефицита в бюджетах больничных касс реформ воплощение в жизнь реформы выглядит очень проблематичным.

Доктор Хагай Слуцки, главный врач Клалит Смайл говорит: “По нашим оценкам, 140 миллионов шекелей не хватает для того, чтобы провести реформу наилучшим образом. Недавно, министерство финансов подписало стабилизационное соглашение с Клалит, и мы взяли на себя обязательство не допускать дефицита. С другой стороны, в свете широкой реформы и ограниченных финансовых ресурсов, мы опасаемся. что нашим возможностям предоставления помощи будет причинен ущерб. Мы, конечно же, используем каждый грош, полученный из бюджета, на помощь пациентам”.”.


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